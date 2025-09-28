Demirovic och Vagnoman matchvinnare borta mot Köln

VfB Stuttgart vann med 2–1 mot Köln

Josha Vagnoman matchvinnare för VfB Stuttgart

Andra raka segern för VfB Stuttgart

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för VfB Stuttgart som vann matchen borta mot Köln i Bundesliga på söndagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Segermålet för VfB Stuttgart stod Josha Vagnoman för efter 81 minuter.

Köln–VfB Stuttgart – mål för mål

Köln startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Jakub Kaminski till.

VfB Stuttgart kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Ermedin Demirovic på straff. Och med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Josha Vagnoman. Vagnoman fullbordade därmed VfB Stuttgarts vändning.

Köln har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan VfB Stuttgart har tre vinster och två förluster och 7–6 i målskillnad. Det här var VfB Stuttgarts andra uddamålsseger.

För Köln gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan VfB Stuttgart är på femte plats.

Lagen möts igen 14 februari på Mercedes Benz Arena.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Heidenheim. Lagen möts söndag 5 oktober 15.30 på Mercedes Benz Arena.

Köln–VfB Stuttgart 1–2 (1–1)

Bundesliga, RheinEnergieStadion

Mål: 1–0 (4) Jakub Kaminski, 1–1 (28) Ermedin Demirovic, 1–2 (81) Josha Vagnoman.

Varningar, Köln: Joel Schmied, Tom Krauss. VfB Stuttgart: Badredine Bouanani, Luca Jaquez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 2-1-2

VfB Stuttgart: 3-0-2

Nästa match:

VfB Stuttgart: FC Heidenheim, hemma, 5 oktober