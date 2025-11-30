Deniz Undav enda målskytt när VfB Stuttgart föll

Hamburg vann med 2–1 mot VfB Stuttgart

Fabio Vieira avgjorde för Hamburg

Deniz Undav målskytt för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart fick se sig besegrat av Hamburg på bortaplan i söndagens match i Bundesliga. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Hamburg–VfB Stuttgart – mål för mål

Hamburg startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Robert Glatzel nätade redan i 17:e minuten.

I 54:e minuten slog Deniz Undav till och kvitterade för VfB Stuttgart.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Fabio Vieira slog till och gjorde 2–1 för Hamburg. 2–1-målet blev matchens sista.

Hamburg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VfB Stuttgart har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–11 i målskillnad. Förlusten var VfB Stuttgarts andra uddamålsförlust.

Den 11 april tar lagen sig an varandra igen, då på Mercedes Benz Arena.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Bayern München. Lagen möts lördag 6 december 15.30 på Mercedes Benz Arena.

Hamburg–VfB Stuttgart 2–1 (1–0)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 1–0 (17) Robert Glatzel, 1–1 (54) Deniz Undav, 2–1 (90) Fabio Vieira.

Varningar, Hamburg: Alexander Rossing Lelesiit. VfB Stuttgart: Pascal Stenzel, Josha Vagnoman, Deniz Undav, Chema Andres.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 1-1-3

VfB Stuttgart: 2-1-2

Nästa match:

VfB Stuttgart: Bayern München, hemma, 6 december