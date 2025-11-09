Deniz Undav matchvinnare när VfB Stuttgart slog Augsburg

VfB Stuttgart-seger med 3–2 mot Augsburg

VfB Stuttgarts sjätte seger på de senaste sju matcherna

VfB Stuttgart avgjorde i 80:e minuten.

VfB Stuttgart besegrade Augsburg på hemmaplan i söndagens match i Bundesliga. 3–2 (2–2) slutade matchen.

Segermålet för VfB Stuttgart stod Deniz Undav för efter 80 minuter.

Segern var VfB Stuttgarts sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Deniz Undav gjorde matchvinnande målet

Gästande Augsburg tog en tidig ledning när Fabian Rieder nätade redan i åttonde minuten.

VfB Stuttgart kvitterade till 1–1 i 18:e minuten när Maximilian Mittelstadt slog till på straff.

I 26:e minuten tog Augsburg ledningen på nytt när Han-Noah Massengo fick träff.

I 39:e minuten kvitterade VfB Stuttgart när Deniz Undav hittade rätt. Deniz Undav, återigen, gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var VfB Stuttgarts femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Augsburgs femte uddamålsförlust.

Den 21 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på WWK ARENA.

På lördag 22 november 15.30 spelar VfB Stuttgart borta mot Borussia Dortmund och Augsburg hemma mot Hamburg.

VfB Stuttgart–Augsburg 3–2 (2–2)

Bundesliga, Mercedes Benz Arena

Mål: 0–1 (8) Fabian Rieder, 1–1 (18) Maximilian Mittelstadt, 1–2 (26) Han-Noah Massengo, 2–2 (39) Deniz Undav, 3–2 (80) Deniz Undav.

Varningar, VfB Stuttgart: Nikolas Nartey, Lorenz Assignon. Augsburg: Dimitrios Giannoulis, Keven Schlotterbeck, Chrislain Matsima.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 4-0-1

Augsburg: 1-1-3

Nästa match:

VfB Stuttgart: Borussia Dortmund, borta, 22 november

Augsburg: Hamburger SV, hemma, 22 november