Dennis Man i målform när PSV vann mot Napoli

PSV vann med 6–2 mot Napoli

Dennis Man tvåmålsskytt för PSV

PSV nu elfte, Napoli på 22:a plats

Hemmalaget PSV tog hem de tre poängen efter seger mot Napoli i Champions League. 6–2 (2–1) slutade tisdagens match.

PSV:s Dennis Man tvåmålsskytt

Scott Mctominay gjorde 1–0 för Napoli efter en dryg halvtimme på pass av Leonardo Spinazzola.

PSV kvitterade till 1–1 i 35:e minuten.

Laget tog ledningen bara tre minuter senare genom Ismael Saibari framspelad av Guus Til. I 54:e minuten slog Dennis Man till och gjorde 3–1.

I den 76:e minuten blev Napolis Lorenzo Lucca utvisad och under de sista 14 minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Dennis Man, återigen, ökade PSV:s ledning i 80:e minuten.

Reduceringen till 4–2 kom med fyra minuter kvar att spela när Scott Mctominay återigen slog till och gjorde mål för Napoli framspelad av David Neres. Men mer än så orkade Napoli inte med.

En minut senare var det Ricardo Pepi som såg till att PSV ökade ledningen till 5–2.

PSV ökade ledningen på nytt, till 6–2, två minuter senare genom Couhaib Driouech. 6–2-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Napoli är på 22:a plats.

Tisdag 4 november spelar PSV borta mot Olympiacos 21.00 och Napoli mot Eintracht Frankfurt hemma 18.45 på Stadio Diego Armando Maradona.

PSV–Napoli 6–2 (2–1)

Champions League, Philips Stadion

Mål: 0–1 (31) Scott Mctominay (Leonardo Spinazzola), 1–1 (35) Självmål, 2–1 (38) Ismael Saibari (Guus Til), 3–1 (54) Dennis Man, 4–1 (80) Dennis Man, 4–2 (86) Scott Mctominay (David Neres), 5–2 (87) Ricardo Pepi, 6–2 (89) Couhaib Driouech.

Varningar, PSV: Joey Veerman, Ismael Saibari, Couhaib Driouech, Yarek Gasiorowski.

Utvisningar, .

Nästa match:

PSV: Olympiakos, borta, 4 november

Napoli: Eintracht Frankfurt, hemma, 4 november