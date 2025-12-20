Derby County kryssade hemma mot Portsmouth

1–1 mellan Derby County och Portsmouth

Självmål kvitterade i 45:e minuten

Derby County nu tolfte, Portsmouth på 21:a plats

Derby County och Portsmouth spelade oavgjort i mötet i Championship på Pride Park på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Derby County–Portsmouth – mål för mål

Portsmouth fick en bra start på matchen när Callum Lang gjorde målet efter förarbete av Josh Murphy redan i sjätte minuten.

Derby County kvitterade till 1–1 i 45:e minuten.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Derby County på tolfte plats och Portsmouth på 21:a plats. Så sent som den 25 november låg Derby County på sjunde plats i tabellen.

Den 14 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Fratton Park.

I nästa match, fredag 26 december möter Derby County Birmingham borta på St Andrew’s Knighthead Park 13.30 medan Portsmouth spelar hemma mot Queens Park Rangers 16.00.

Derby County–Portsmouth 1–1 (1–1)

Championship, Pride Park

Mål: 0–1 (6) Callum Lang (Josh Murphy), 1–1 (45) Självmål.

Varningar, Derby County: Rhian Brewster. Portsmouth: Andre Dozzell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 1-2-2

Portsmouth: 1-1-3

Nästa match:

Derby County: Birmingham City, borta, 26 december 13.30

Portsmouth: Queens Park Rangers FC, hemma, 26 december 16.00