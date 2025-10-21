Derby County sänkte Norwich City – David Ozoh matchhjälte

Seger för Derby County med 1–0 mot Norwich City

David Ozoh avgjorde för Derby County

Fjärde raka förlusten för Norwich City

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Derby County vann med 1–0 (0–0) hemma mot Norwich City i Championship.

I och med detta har Norwich City fyra förluster i rad.

Queens Park Rangers nästa för Derby County

Derby County har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norwich City har en oavgjord och fyra förluster och 2–7 i målskillnad. Det här var Derby Countys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norwich Citys sjätte uddamålsförlust.

Det här betyder att Derby County nu ligger på 18:e plats i tabellen och Norwich City är på 22:a plats. Ett fint lyft för Derby County som låg på 22:a plats så sent som den 26 september.

Den 21 april spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Derby County Queens Park Rangers hemma och Norwich City möter Swansea City borta. Båda matcherna spelas lördag 25 oktober 16.00.

Derby County–Norwich City 1–0 (0–0)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 1–0 (55) David Ozoh.

Varningar, Derby County: Ebou Adams, Dion Sanderson. Norwich City: Jack Stacey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 1-3-1

Norwich City: 0-1-4

Nästa match:

Derby County: Queens Park Rangers FC, hemma, 25 oktober

Norwich City: Swansea City FC, borta, 25 oktober