Derby County vände halvtidsunderläge till seger
- Derby County vann med 3–1 mot Blackburn
- Matthew Clarke avgjorde för Derby County
- Andra raka nederlaget för Blackburn
Derby County hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i Championship mot Blackburn på Pride Park. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 3–1 för hemmalaget Derby County.
Blackburn gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Hayden Carter efter pass från Yuri Ribeiro.
I 55:e minuten slog Ben Brereton Diaz till framspelad av Derry Murkin och kvitterade för Derby County. I den 74:e minuten gav Matthew Clarke Derby County ledningen. Och med åtta minuter kvar att spela ökade Derby County ledningen genom Rhian Brewster på passning från Derry Murkin. Därmed hade laget vänt matchen.
Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Derby County med 8–9 och Blackburn med 6–8 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Derby med 2–1.
Lördag 7 mars möter Derby County Sheffield Wednesday hemma 16.00 och Blackburn möter Portsmouth hemma 13.30.
Derby County–Blackburn 3–1 (0–1)
Championship, Pride Park
Mål: 0–1 (45) Hayden Carter (Yuri Ribeiro), 1–1 (55) Ben Brereton Diaz (Derry Murkin), 2–1 (74) Matthew Clarke, 3–1 (82) Rhian Brewster (Derry Murkin).
Varningar, Derby County: Bobby Clark, Lewis Travis, Sammie Szmodics. Blackburn: Hayden Carter, Adam Forshaw, Yuri Ribeiro, Eiran Cashin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Derby County: 2-0-3
Blackburn: 2-0-3
Nästa match:
Derby County: Sheffield Wednesday, hemma, 7 mars 16.00
Blackburn: Portsmouth FC, hemma, 7 mars 13.30
