Derrick Luckassen gjorde avgörande målet för Pafos mot Villarreal
- Pafos-seger med 1–0 mot Villarreal
- Derrick Luckassen matchvinnare för Pafos
- Villarreals andra raka förlust
Pafos vann med 1–0 på hemmaplan mot Villarreal i Champions League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Derrick Luckassen.
Pafos–Villarreal – mål för mål
Förlusten var Villarreals andra uddamålsförlust.
I nästa omgång har Pafos Monaco hemma på Stelios Kyriakidis, onsdag 26 november 18.45. Villarreal spelar borta mot Borussia Dortmund tisdag 25 november 21.00.
Pafos–Villarreal 1–0 (0–0)
Champions League, Alphamega Stadium
Mål: 1–0 (46) Derrick Luckassen (Ken Sema).
Varningar, Pafos: Derrick Luckassen. Villarreal: Pape Gueye, Renato Veiga.
Nästa match:
Pafos: AS Monaco, hemma, 26 november
Villarreal: Borussia Dortmund, borta, 25 november
