Derrick Luckassen gjorde avgörande målet för Pafos mot Villarreal

Pafos-seger med 1–0 mot Villarreal

Derrick Luckassen matchvinnare för Pafos

Villarreals andra raka förlust

Pafos vann med 1–0 på hemmaplan mot Villarreal i Champions League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Derrick Luckassen.

Pafos–Villarreal – mål för mål

Förlusten var Villarreals andra uddamålsförlust.

I nästa omgång har Pafos Monaco hemma på Stelios Kyriakidis, onsdag 26 november 18.45. Villarreal spelar borta mot Borussia Dortmund tisdag 25 november 21.00.

Pafos–Villarreal 1–0 (0–0)

Champions League, Alphamega Stadium

Mål: 1–0 (46) Derrick Luckassen (Ken Sema).

Varningar, Pafos: Derrick Luckassen. Villarreal: Pape Gueye, Renato Veiga.

Nästa match:

Pafos: AS Monaco, hemma, 26 november

Villarreal: Borussia Dortmund, borta, 25 november