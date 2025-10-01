Dier räddade en poäng på övertid mot Manchester City

Kryss mellan Monaco och Manchester City

Eric Dier kvitterade på stopptid

Monaco nu 30:e, Manchester City på åttonde plats

Det såg ut att bli förlust för Monaco när laget mötte Manchester City på onsdagen i Champions League på Stade Louis II. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Eric Dier till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Monaco.

Monaco–Manchester City – mål för mål

Manchester City tog en tidig ledning. Erling Haaland slog till på pass av Josko Gvardiol, redan i 15:e minuten.

Monaco kvitterade till 1–1 i 18:e minuten, när Jordan Teze hittade rätt.

Manchester City tog ledningen strax före paus, på nytt genom Erling Haaland framspelad av Nico O’Reilly. Kvitteringen kom på övertid, när Eric Dier slog till och gjorde mål på straff för Monaco. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Monaco nu ligger på 30:e plats i tabellen och Manchester City är på åttonde plats.

Monaco tar sig an Tottenham i nästa match hemma onsdag 22 oktober 21.00. Manchester City möter Villarreal borta tisdag 21 oktober 21.00.

Monaco–Manchester City 2–2 (1–2)

Champions League, Stade Louis II

Mål: 0–1 (15) Erling Haaland (Josko Gvardiol), 1–1 (18) Jordan Teze, 1–2 (44) Erling Haaland (Nico O’Reilly), 2–2 (90) Eric Dier.

Varningar, Monaco: Krepin Diatta. Manchester City: Bernardo Silva, Rodri, Savinho, Gianluigi Donnarumma.

Nästa match:

Monaco: Tottenham Hotspur FC, hemma, 22 oktober

Manchester City: Villarreal CF, borta, 21 oktober