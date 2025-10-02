Dinamo Zagreb besegrade Maccabi Tel Aviv efter Dejan Ljubicics dubbel

Dinamo Zagreb vann med 3–1 mot Maccabi Tel Aviv

Dejan Ljubicic med två mål för Dinamo Zagreb

Andra raka segern för Dinamo Zagreb

Det blev Dinamo Zagreb som gick segrande ur mötet med Maccabi Tel Aviv i Europa League på bortaplan, med 3–1 (2–1).

Dinamo Zagreb har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Fenerbahce i första matchen.

Maccabi Tel Aviv startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Saied Abu Farchi gjorde målet redan i 14:e minuten.

I 16:e minuten kvitterade Dinamo Zagreb genom Mateo Lisica.

Bara tre minuter senare var det Dejan Ljubicic som såg till att Dinamo Zagreb tog ledningen. Det dröjde till den 72:a minuten innan Dejan Ljubicic ökade ledningen. Ljubicic fullbordade därmed Dinamo Zagrebs vändning.

Nästa motstånd för Dinamo Zagreb är Malmö FF. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Stadion.

Maccabi Tel Aviv–Dinamo Zagreb 1–3 (1–2)

Europa League, Gradski Stadion

Mål: 1–0 (14) Saied Abu Farchi, 1–1 (16) Mateo Lisica, 1–2 (19) Dejan Ljubicic, 1–3 (72) Dejan Ljubicic.

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Roy Revivo. Dinamo Zagreb: Moris Valincic.

Nästa match:

Dinamo Zagreb: Malmö FF, borta, 23 oktober