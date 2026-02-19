Dinamo Zagreb förlorade mot Genk i första matchen

Genk vann med 3–1 mot Dinamo Zagreb

Zakaria El Ouahdi gjorde två mål för Genk

Dion Drena Beljo gjorde målet för Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Genk i 16-delsfinal i Europa League. Genk vann på bortaplan med 3–1 (2–1). Torsdag 26 februari spelas returen.

Bryan Heynen öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav gästerna Genk en tidig ledning. I 21:a minuten gjorde Genk 0–2 genom Zakaria El Ouahdi. Dinamo Zagreb reducerade till 1–2 på stopptid i första halvleken genom Dion Drena Beljo assisterad av Fran Topic.

1–3-målet kom på övertid när Zakaria El Ouahdi på nytt slog till och gjorde mål efter pass från Daan Heymans. 1–3-målet blev matchens sista.

Dinamo Zagreb–Genk 1–3 (1–2)

16-delsfinal i Europa League

Mål: 0–1 (15) Bryan Heynen, 0–2 (21) Zakaria El Ouahdi, 1–2 (45) Dion Drena Beljo (Fran Topic), 1–3 (90) Zakaria El Ouahdi (Daan Heymans).

Varningar, Dinamo Zagreb: Miha Zajc, Dion Drena Beljo.