Dinamo Zagreb vann – Dion Drena Beljo matchvinnare

Dinamo Zagreb-seger med 4–1 mot FCSB

Dinamo Zagrebs Dion Drena Beljo tvåmålsskytt

Daniel Birligea nätade för FCSB

Dinamo Zagreb besegrade FCSB på hemmaplan i torsdagens match i Europa League. 4–1 (2–1) slutade matchen.

Dion Drena Beljo med två mål för Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Monsef Bakrar nätade efter förarbete av Niko Galesic redan i sjunde minuten. Dion Drena Beljo fann nätet och såg till att Dinamo Zagreb ökade ledningen till 2–0 i elfte minuten på passning från Arber Hoxha. FCSB reducerade till 2–1 strax före paus genom Daniel Birligea efter pass från Juri Cisotti.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Dion Drena Beljo ökade ledningen på pass av Josip Misic. 4–1-målet kom på övertid när Sandro Kulenovic slog till och gjorde mål efter förarbete från Niko Galesic.

Motståndare i sista omgången för Dinamo Zagreb är Midtjylland. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på MCH Arena.

Dinamo Zagreb–FCSB 4–1 (2–1)

Europa League, Stadion Maksimir

Mål: 1–0 (7) Monsef Bakrar (Niko Galesic), 2–0 (11) Dion Drena Beljo (Arber Hoxha), 2–1 (42) Daniel Birligea (Juri Cisotti), 3–1 (71) Dion Drena Beljo (Josip Misic), 4–1 (90) Sandro Kulenovic (Niko Galesic).

Varningar, Dinamo Zagreb: Dejan Ljubicic, Bruno Goda. FCSB: Daniel Birligea, Baba Alhassan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Dinamo Zagreb: 1-1-3

FCSB: 1-0-4

Nästa match:

Dinamo Zagreb: Midtjylland, borta, 29 januari 21.00