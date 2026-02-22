Djibril Sow gjorde avgörande målet för Sevilla mot Getafe

Sevilla-seger med 1–0 mot Getafe

Djibril Sow avgjorde för Sevilla

Sevilla utan insläppt mål

Sevilla vann med 1–0 på bortaplan mot Getafe i La Liga. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Djibril Sow.

Sevilla höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Getafe–Sevilla – mål för mål

Båda lagen har nu två vinster, två oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Getafe med 5–3 och Sevilla med 6–7 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Getafe med 2–1.

Måndag 2 mars 21.00 spelar Getafe borta mot Real Madrid. Sevilla möter Real Betis borta på Estadio de La Cartuja söndag 1 mars 18.30.

Getafe–Sevilla 0–1 (0–0)

La Liga, Coliseum

Mål: 0–1 (64) Djibril Sow.

Varningar, Getafe: Juan Iglesias. Sevilla: Tanguy Nianzou.

Utvisningar, Getafe: Djene.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 2-2-1

Sevilla: 2-2-1

Nästa match:

Getafe: Real Madrid, borta, 2 mars 21.00

Sevilla: Real Betis, borta, 1 mars 18.30