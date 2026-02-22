Djibril Sow gjorde avgörande målet för Sevilla mot Getafe
- Sevilla-seger med 1–0 mot Getafe
- Djibril Sow avgjorde för Sevilla
- Sevilla utan insläppt mål
Sevilla vann med 1–0 på bortaplan mot Getafe i La Liga. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Djibril Sow.
Sevilla höll nu nollan för femte gången den här säsongen.
Getafe–Sevilla – mål för mål
Båda lagen har nu två vinster, två oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Getafe med 5–3 och Sevilla med 6–7 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Getafe med 2–1.
Måndag 2 mars 21.00 spelar Getafe borta mot Real Madrid. Sevilla möter Real Betis borta på Estadio de La Cartuja söndag 1 mars 18.30.
Getafe–Sevilla 0–1 (0–0)
La Liga, Coliseum
Mål: 0–1 (64) Djibril Sow.
Varningar, Getafe: Juan Iglesias. Sevilla: Tanguy Nianzou.
Utvisningar, Getafe: Djene.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Getafe: 2-2-1
Sevilla: 2-2-1
Nästa match:
Getafe: Real Madrid, borta, 2 mars 21.00
Sevilla: Real Betis, borta, 1 mars 18.30
