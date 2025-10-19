Djurgården föll till slut – efter elva matcher utan förlust

GAIS vann med 3–2 mot Djurgården

Robin Frej matchvinnare för GAIS

Andra raka segern för GAIS

Före söndagens match var det länge sedan Djurgården gick förlorande från en match i Allsvenskan. Men mot GAIS på bortaplan blev det till slut förlust, efter elva raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 3–2 (2–1).

GAIS har skapat en skön vinnarkänsla på Gamla Ullevi. Segern mot Djurgården betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Brommapojkarna nästa för GAIS

GAIS startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Ibrahim Diabate nätade redan i 16:e minuten.

I 24:e minuten gjorde också laget 2–0 när Amin Boudri slog till.

I 36:e minuten nätade August Priske, och reducerade åt Djurgården. Robin Frej slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för GAIS.

I 70:e minuten nätade Mikael Anderson och reducerade åt Djurgården. Mer än så blev det dock inte för Djurgården.

Det här var GAIS:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens fjärde uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är GAIS på tredje plats i tabellen medan Djurgården är på sjunde plats.

I nästa match möter GAIS Brommapojkarna borta på måndag 27 oktober 19.00. Djurgården möter Värnamo lördag 25 oktober 15.00 hemma.

GAIS–Djurgården 3–2 (2–1)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (16) Ibrahim Diabate, 2–0 (24) Amin Boudri, 2–1 (36) August Priske, 3–1 (59) Robin Frej, 3–2 (70) Mikael Anderson.

Varningar, GAIS: Amin Boudri, Kevin Holmén, Matteo de Brienne. Djurgården: Mikael Anderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GAIS: 3-1-1

Djurgården: 2-2-1

Nästa match:

GAIS: IF Brommapojkarna, borta, 27 oktober

Djurgården: IFK Värnamo, hemma, 25 oktober