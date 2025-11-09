Djurgården vände underläge och vann
- Djurgården segrade – 3–1 mot Öster
- Patric Åslund avgjorde för Djurgården
- Alibek Aliev nätade för Öster
Djurgården låg under i halvtid i bortamatchen i Allsvenskan mot Öster. Men laget vände underläget och vann med 3–1 (0–1) i söndagens match på Spiris Arena 1, Växjö.
Öster–Djurgården – mål för mål
Öster gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Alibek Aliev framspelad av Dennis Olsson. Direkt efter pausen gjorde Adam Ståhl mål och kvitterade för Djurgården.
Patric Åslund gav Djurgården ledningen i 79:e minuten.
1–3-målet kom på stopptid när August Priske slog till och gjorde mål på pass av Bo Hegland. Priske fullbordade därmed lagets vändning.
När lagen senast möttes vann Djurgårdens IF med 1–0.
Öster–Djurgården 1–3 (1–0)
Allsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö
Mål: 1–0 (45) Alibek Aliev (Dennis Olsson), 1–1 (48) Adam Ståhl, 1–2 (79) Patric Åslund, 1–3 (90) August Priske (Bo Hegland).
Varningar, Öster: Tatu Varmanen, Vladimir Rodic, Sebastian Starke Hedlund. Djurgården: Miro Tenho, Nino Zugelj.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Öster: 1-1-3
Djurgården: 2-2-1
