Djurgårdens August Priske bakom två mål i segern mot Norrköping
- Djurgården vann med 4–0 mot Norrköping
- Djurgårdens August Priske tvåmålsskytt
- Andra raka segern för Djurgården
Bortalaget Djurgården vann mot Norrköping i Allsvenskan. 0–4 (0–2) slutade matchen på söndagen.
Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Djurgården.
August Priske gjorde två mål för Djurgården
Matchen var mållös till Djurgården tog ledningen i 27:e minuten, genom August Priske på pass av Adam Ståhl.
Laget gjorde 0–2 i 36:e minuten, återigen genom August Priske framspelad av Matias Siltanen. I 66:e minuten slog Oskar Fallenius till, på pass av Marcus Danielson och gjorde 0–3.
I 88:e minuten gjorde Nino Zugelj också 0–4 på pass av Ahmed Saeed.
Lördag 13 september 17.30 spelar Norrköping borta mot Halmstad. Djurgården möter Hammarby hemma på 3Arena söndag 14 september 14.00.
Norrköping–Djurgården 0–4 (0–2)
Allsvenskan, Platinumcars Arena
Mål: 0–1 (27) August Priske (Adam Ståhl), 0–2 (36) August Priske (Matias Siltanen), 0–3 (66) Oskar Fallenius (Marcus Danielson), 0–4 (88) Nino Zugelj (Ahmed Saeed).
Varningar, Norrköping: Arnor Traustason, Yahya Kalley, Axel Brönner, Marcus Baggesen. Djurgården: Hampus Finndell, Miro Tenho.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Norrköping: 2-0-3
Djurgården: 2-3-0
Nästa match:
Norrköping: Halmstads BK, borta, 13 september
Djurgården: Hammarby IF, hemma, 14 september
