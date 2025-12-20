Dominic Calvert-Lewin i målform – Leeds vann mot Crystal Palace

Leeds-seger med 4–1 mot Crystal Palace

Leeds Dominic Calvert-Lewin tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för Crystal Palace

Hemmalaget Leeds tog hem de tre poängen efter seger mot Crystal Palace i Premier League. 4–1 (2–0) slutade matchen på lördagen.

Dominic Calvert-Lewin tvåmålsskytt för Leeds

Leeds tog ledningen i 38:e minuten genom Dominic Calvert-Lewin.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken återigen genom Dominic Calvert-Lewin med assist av Jaka Bijol. Målet var Dominic Calvert-Lewins femte i Premier League.

Ethan Ampadu fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Leeds.

Reduceringen till 3–1 kom på stopptid när Justin Devenny slog till och gjorde mål på straff för Crystal Palace. Mer än så blev det dock inte för Crystal Palace.

4–1-målet för Leeds kom direkt därefter när Anton Stach på övertid gjorde mål.

Leeds ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Crystal Palace ligger på åttonde plats. Noteras kan att Crystal Palace sedan den 12 december har tappat fyra placeringar i tabellen.

I nästa match, söndag 28 december möter Leeds Sunderland borta 15.00 medan Crystal Palace spelar hemma mot Tottenham 17.30.

Leeds–Crystal Palace 4–1 (2–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (38) Dominic Calvert-Lewin, 2–0 (45) Dominic Calvert-Lewin (Jaka Bijol), 3–0 (60) Ethan Ampadu, 3–1 (90) Justin Devenny, 4–1 (90) Anton Stach.

Varningar, Leeds: Lucas Perri. Crystal Palace: Marc Guehi, Adam Wharton, Maxence Lacroix.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 2-2-1

Crystal Palace: 2-0-3

Nästa match:

Leeds: Sunderland AFC, borta, 28 december 15.00

Crystal Palace: Tottenham Hotspur FC, hemma, 28 december 17.30