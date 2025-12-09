Dominik Szoboszlai matchhjälte när Liverpool sänkte Inter

Seger för Liverpool med 1–0 mot Inter

Dominik Szoboszlai matchvinnare för Liverpool

Andra raka nederlaget för Inter

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Liverpool vann med 1–0 (0–0) borta mot Inter i Champions League.

Inter–Liverpool – mål för mål

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Inter med 10–4 och Liverpool med 8–6 i målskillnad.

Det här betyder att Inter nu ligger på femte plats i tabellen och Liverpool är på åttonde plats.

Tisdag 20 januari 21.00 spelar Inter hemma mot Arsenal. Liverpool möter Marseille borta på Orange Velodrome onsdag 21 januari 21.00.

Inter–Liverpool 0–1 (0–0)

Champions League, Giuseppe Meazza

Mål: 0–1 (88) Dominik Szoboszlai.

Varningar, Inter: Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan. Liverpool: Curtis Jones, Hugo Ekitike.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 3-0-2

Liverpool: 3-0-2

Nästa match:

Inter: Arsenal FC, hemma, 20 januari 21.00

Liverpool: Olympique Marseille, borta, 21 januari 21.00