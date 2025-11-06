Drömstart när Celta Vigo segrade mot Dinamo Zagreb på bortaplan

Celta Vigo segrade – 3–0 mot Dinamo Zagreb

Pablo Duran tvåmålsskytt för Celta Vigo

Tredje raka segern för Celta Vigo

Celta Vigo vann torsdagens match borta mot Dinamo Zagreb i Europa League. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Pablo Duran. Till slut vann Celta Vigo med 3–0.

Ludogorets nästa för Celta Vigo

Gästerna Celta Vigo började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Pablo Duran till.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 28:e minuten.

Till slut kom också 0–3 genom Pablo Duran i 44:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Celta Vigo med 3–0.

För Dinamo Zagreb gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Celta Vigo är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Dinamo Zagreb är Lille. Celta Vigo tar sig an Ludogorets borta. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 18.45.

Dinamo Zagreb–Celta Vigo 0–3 (0–3)

Europa League, Maksimir

Mål: 0–1 (3) Pablo Duran, 0–2 (28) Självmål, 0–3 (44) Pablo Duran.

Nästa match:

Dinamo Zagreb: LOSC Lille, borta, 27 november

Celta Vigo: PFC Ludogorets 1945 Razgrad, borta, 27 november