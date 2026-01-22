Drömstart när Celta Vigo segrade mot Lille på hemmaplan

Seger för Celta Vigo med 2–1 mot Lille

Carl Starfelt matchvinnare för Celta Vigo

Andra raka förlusten för Lille

Celta Vigo vann torsdagens match hemma mot Lille i Europa League. Laget gjorde 1–0 redan efter en minuts spel genom Williot Swedberg. Till slut vann Celta Vigo med 2–1.

Celta Vigo–Lille – mål för mål

Williot Swedberg gjorde 1–0 till Celta Vigo efter bara en minut efter förarbete av Iago Aspas. I den 29:e minuten blev Celta Vigos Hugo Sotelo utvisad.

I 69:e minuten nätade Carl Starfelt framspelad av Miguel Roman och gjorde 2–0. Reduceringen till 2–1 kom med fyra minuter kvar att spela när Olivier Giroud slog till och gjorde mål för Lille på pass av Soriba Diaoune. Men mer än så orkade Lille inte med.

Celta Vigo har tre segrar och två förluster och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lille har en vinst och fyra förluster och 8–8 i målskillnad.

På torsdag 29 januari 21.00 spelar Celta Vigo borta mot Röda Stjärnan och Lille hemma mot Freiburg.

Celta Vigo–Lille 2–1 (1–0)

Europa League, Abanca Balaidos

Mål: 1–0 (1) Williot Swedberg (Iago Aspas), 2–0 (69) Carl Starfelt (Miguel Roman), 2–1 (86) Olivier Giroud (Soriba Diaoune).

Varningar, Celta Vigo: Oscar Mingueza, Williot Swedberg, Marcos Alonso, Ionut Andrei Radu. Lille: Aissa Mandi, Nathan Ngoy.

Utvisningar, Celta Vigo: Hugo Sotelo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 3-0-2

Lille: 1-0-4

Nästa match:

Celta Vigo: Röda Stjärnan, borta, 29 januari 21.00

Lille: SC Freiburg, hemma, 29 januari 21.00