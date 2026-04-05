Drömstart när Inter segrade mot Roma på hemmaplan

Seger för Inter med 5–2 mot Roma

Lautaro Martinez med två mål för Inter

Inters 23:e seger

Inter vann söndagens match hemma mot Roma i Serie A. Laget gjorde 1–0 redan efter två minuters spel genom Lautaro Martinez. Till slut vann Inter med 5–2.

Inter började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Lautaro Martinez till. Roma kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Gianluca Mancini assisterad av Devyne Rensch. Hakan Calhanoglu stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Lautaro Martinez Inters ledning efter pass från Marcus Thuram. I 55:e minuten slog Marcus Thuram till på pass av Hakan Calhanoglu och gjorde 4–1. Nicolo Barella fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Inter. Romas Lorenzo Pellegrini gjorde 5–2 i 70:e minuten. Fler mål än så blev det inte för Roma.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Inter i serieledning och Roma på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Inter med 1–0.

Inter tar sig an Como i nästa match borta söndag 12 april 20.45. Roma möter Pisa hemma fredag 10 april 20.45.

Inter–Roma 5–2 (2–1)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (2) Lautaro Martinez, 1–1 (40) Gianluca Mancini (Devyne Rensch), 2–1 (45) Hakan Calhanoglu, 3–1 (52) Lautaro Martinez (Marcus Thuram), 4–1 (55) Marcus Thuram (Hakan Calhanoglu), 5–1 (63) Nicolo Barella, 5–2 (70) Lorenzo Pellegrini.

Varningar, Roma: Niccolo Pisilli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 2-2-1

Roma: 1-1-3

