Drömstart när Samsunspor segrade mot Dynamo Kiev på hemmaplan

Samsunspor-seger med 3–0 mot Dynamo Kiev

Anthony Musaba matchvinnare för Samsunspor

Andra raka segern för Samsunspor

Samsunspor vann torsdagens match hemma mot Dynamo Kiev i Conference League herr. Laget gjorde 1–0 redan efter två minuters spel genom Anthony Musaba. Till slut vann Samsunspor med 3–0.

Samsunspor tog därmed andra raka segern, efter 1–0 mot Legia Warsawa i första matchen.

Samsunspor–Dynamo Kiev – mål för mål

Samsunspor började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Anthony Musaba till.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 34:e minuten när Marius Mouandilmadji slog till framspelad av Anthony Musaba. I 62:a minuten gjorde Carlo Holse också 3–0.

Torsdag 6 november spelar Samsunspor hemma mot Hamrun 18.45 och Dynamo Kiev mot Zrinjski Mostar hemma 21.00 på Arena Lublin.

Samsunspor–Dynamo Kiev 3–0 (2–0)

Conference League herr, Samsun 19 Mayis

Mål: 1–0 (2) Anthony Musaba, 2–0 (34) Marius Mouandilmadji (Anthony Musaba), 3–0 (62) Carlo Holse.

Varningar, Dynamo Kiev: Kostiantyn Vivcharenko, Taras Mykhavko.

Nästa match:

Samsunspor: Hamrun, hemma, 6 november

Dynamo Kiev: HSK Zrinjski Mostar, hemma, 6 november