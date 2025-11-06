Dubbla nollor när Bologna tog emot Brann
- Bologna och Brann kryssade
- Bologna nu 24:e, Brann på elfte plats
- Salzburg blir nästa motstånd för Bologna
Matchen på på Renato Dall’Ara på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Bologna eller gästande Brann lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.
Brann har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.
I den 23:e minuten blev Bolognas Charalampos Lykogiannis utvisad.
Det här var Bolognas andra oavgjorda match den här säsongen.
För hemmalaget betyder resultatet 24:e plats i tabellen. Brann är på elfte plats.
Bologna tar sig an Salzburg i nästa match hemma torsdag 27 november 21.00. Brann möter samma dag 18.45 PAOK borta.
Bologna–Brann 0–0
Europa League, Renato Dall’Ara
Varningar, Bologna: Lewis Ferguson, Juan Miranda. Brann: Thore Pedersen, Eivind Fauske Helland.
Utvisningar, Bologna: Charalampos Lykogiannis.
Nästa match:
Bologna: FC Salzburg, hemma, 27 november
Brann: PAOK Thessaloniki, borta, 27 november
