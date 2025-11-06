Dubbla nollor när Bologna tog emot Brann

Bologna och Brann kryssade

Bologna nu 24:e, Brann på elfte plats

Salzburg blir nästa motstånd för Bologna

Matchen på på Renato Dall’Ara på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Bologna eller gästande Brann lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.

Brann har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Bologna–Brann – mål för mål

I den 23:e minuten blev Bolognas Charalampos Lykogiannis utvisad.

Det här var Bolognas andra oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet 24:e plats i tabellen. Brann är på elfte plats.

Bologna tar sig an Salzburg i nästa match hemma torsdag 27 november 21.00. Brann möter samma dag 18.45 PAOK borta.

Bologna–Brann 0–0

Europa League, Renato Dall’Ara

Varningar, Bologna: Lewis Ferguson, Juan Miranda. Brann: Thore Pedersen, Eivind Fauske Helland.

Utvisningar, Bologna: Charalampos Lykogiannis.

Nästa match:

Bologna: FC Salzburg, hemma, 27 november

Brann: PAOK Thessaloniki, borta, 27 november