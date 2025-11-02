Dubbla nollor när Brest tog emot Lyon
- Brest och Lyon kryssade
- Brest nu 13:e, Lyon på sjätte plats
- Marseille blir nästa motstånd för Brest
Matchen på på Stade Francis-Le Ble på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Brest eller gästande Lyon lyckades få till det i avsluten och mötet i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.
Brest–Lyon – mål för mål
I den åttonde minuten fick Lyons Hans Hateboer rött kort.
Brest har tre oavgjorda och två förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lyon har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–9 i målskillnad. Det här var Brests fjärde oavgjorda match den här säsongen.
För Brest gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Lyon är på sjätte plats.
Lagen möts på nytt på Groupama Stadium den 18 januari.
Nästa motstånd för Brest är Marseille. Lagen möts lördag 8 november 17.00 på Orange Velodrome.
Brest–Lyon 0–0
Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble
Varningar, Brest: Pathe Mboup.
Utvisningar, Lyon: Hans Hateboer.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brest: 0-3-2
Lyon: 1-2-2
Nästa match:
Brest: Olympique Marseille, borta, 8 november
