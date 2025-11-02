Dubbla nollor när Brest tog emot Lyon

Brest och Lyon kryssade

Brest nu 13:e, Lyon på sjätte plats

Marseille blir nästa motstånd för Brest

Matchen på på Stade Francis-Le Ble på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Brest eller gästande Lyon lyckades få till det i avsluten och mötet i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.

Brest–Lyon – mål för mål

I den åttonde minuten fick Lyons Hans Hateboer rött kort.

Brest har tre oavgjorda och två förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lyon har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–9 i målskillnad. Det här var Brests fjärde oavgjorda match den här säsongen.

För Brest gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Lyon är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt på Groupama Stadium den 18 januari.

Nästa motstånd för Brest är Marseille. Lagen möts lördag 8 november 17.00 på Orange Velodrome.

Brest–Lyon 0–0

Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble

Varningar, Brest: Pathe Mboup.

Utvisningar, Lyon: Hans Hateboer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 0-3-2

Lyon: 1-2-2

Nästa match:

Brest: Olympique Marseille, borta, 8 november