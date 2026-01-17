Dubbla nollor när Hamburg tog emot Mönchengladbach

Oavgjort i mötet mellan Hamburg och Mönchengladbach

Matchen på på Volksparkstadion på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Hamburg eller gästande Mönchengladbach lyckades få till det i avsluten och mötet i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Hamburg har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mönchengladbach har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–10 i målskillnad.

För Mönchengladbach gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Hamburg är på 14:e plats.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är VfB Stuttgart. Lagen möts söndag 25 januari 15.30 på Borussia-Park.

Bundesliga, Volksparkstadion

Varningar, Hamburg: Jordan Torunarigha. Mönchengladbach: Kevin Diks, Yannik Engelhardt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 1-2-2

Mönchengladbach: 1-1-3

Nästa match:

Mönchengladbach: VfB Stuttgart, hemma, 25 januari 15.30