Dubbla nollor när Hamburg tog emot Mönchengladbach
- Oavgjort i mötet mellan Hamburg och Mönchengladbach
- Hamburg nu 14:e, Mönchengladbach på elfte plats
- St Pauli nästa för Hamburg
Matchen på på Volksparkstadion på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Hamburg eller gästande Mönchengladbach lyckades få till det i avsluten och mötet i Bundesliga slutade mållös, 0-0.
Hamburg–Mönchengladbach – mål för mål
Hamburg har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mönchengladbach har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–10 i målskillnad.
För Mönchengladbach gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Hamburg är på 14:e plats.
Nästa motstånd för Mönchengladbach är VfB Stuttgart. Lagen möts söndag 25 januari 15.30 på Borussia-Park.
Hamburg–Mönchengladbach 0–0
Bundesliga, Volksparkstadion
Varningar, Hamburg: Jordan Torunarigha. Mönchengladbach: Kevin Diks, Yannik Engelhardt.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hamburg: 1-2-2
Mönchengladbach: 1-1-3
Nästa match:
Mönchengladbach: VfB Stuttgart, hemma, 25 januari 15.30
