Dubbla nollor när Mönchengladbach tog emot Freiburg

Mönchengladbach och Freiburg kryssade

Mönchengladbach nu 17:e, Freiburg på åttonde plats

Union Berlin nästa motståndare för Mönchengladbach

Matchen på på Borussia-Park på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Mönchengladbach eller gästande Freiburg lyckades få till det i avsluten och mötet i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Mönchengladbach.

Mönchengladbach–Freiburg – mål för mål

Mönchengladbach har två oavgjorda och tre förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad. Det här var Mönchengladbachs tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Mönchengladbach ligger på 17:e plats i tabellen och Freiburg är på åttonde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari på Europa-Park-Stadion.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Union Berlin. Lagen möts fredag 17 oktober 20.30 på An der alten Forsterei. Freiburg tar sig an Eintracht Frankfurt hemma söndag 19 oktober 15.30.

Mönchengladbach–Freiburg 0–0