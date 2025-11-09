Dubbla nollor när Rayo Vallecano tog emot Real Madrid

Kryss mellan Rayo Vallecano och Real Madrid

Real Oviedo blir nästa motstånd för Rayo Vallecano

Rayo Vallecano tog poäng efter förlusten senast

Matchen på på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Rayo Vallecano eller gästande Real Madrid lyckades få till det i avsluten och mötet i La Liga slutade mållös, 0-0.

Rayo Vallecano–Real Madrid – mål för mål

Rayo Vallecano har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Madrid har fyra vinster och en oavgjord och 10–2 i målskillnad. Det här var Rayo Vallecanos tredje oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts igen 1 februari.

Rayo Vallecano tar sig an Real Oviedo i nästa match borta söndag 23 november 14.00. Real Madrid möter samma dag 21.00 Elche borta.

Rayo Vallecano–Real Madrid 0–0

La Liga

Varningar, Rayo Vallecano: Jorge De Frutos, Alvaro Garcia, Andrei Ratiu. Real Madrid: Dean Huijsen, Brahim Diaz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 3-1-1

Real Madrid: 4-1-0

Nästa match:

Rayo Vallecano: Real Oviedo, borta, 23 november

Real Madrid: Elche, borta, 23 november