Dubbla nollor när Rayo Vallecano tog emot Real Madrid

Matchen på på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Rayo Vallecano eller gästande Real Madrid lyckades få till det i avsluten och mötet i La Liga slutade mållös, 0-0.

Rayo Vallecano–Real Madrid – mål för mål

Rayo Vallecano har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Madrid har fyra vinster och en oavgjord och 10–2 i målskillnad. Det här var Rayo Vallecanos tredje oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts igen 1 februari.

Rayo Vallecano tar sig an Real Oviedo i nästa match borta söndag 23 november 14.00. Real Madrid möter samma dag 21.00 Elche borta.

Rayo Vallecano–Real Madrid 0–0

La Liga

Varningar, Rayo Vallecano: Jorge De Frutos, Alvaro Garcia, Andrei Ratiu. Real Madrid: Dean Huijsen, Brahim Diaz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 3-1-1

Real Madrid: 4-1-0

Nästa match:

Rayo Vallecano: Real Oviedo, borta, 23 november

Real Madrid: Elche, borta, 23 november

