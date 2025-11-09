Dubbla nollor när Rayo Vallecano tog emot Real Madrid
Matchen på på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Rayo Vallecano eller gästande Real Madrid lyckades få till det i avsluten och mötet i La Liga slutade mållös, 0-0.
Rayo Vallecano–Real Madrid – mål för mål
Rayo Vallecano har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Madrid har fyra vinster och en oavgjord och 10–2 i målskillnad. Det här var Rayo Vallecanos tredje oavgjorda match den här säsongen.
Lagen möts igen 1 februari.
Rayo Vallecano tar sig an Real Oviedo i nästa match borta söndag 23 november 14.00. Real Madrid möter samma dag 21.00 Elche borta.
Rayo Vallecano–Real Madrid 0–0
La Liga
Varningar, Rayo Vallecano: Jorge De Frutos, Alvaro Garcia, Andrei Ratiu. Real Madrid: Dean Huijsen, Brahim Diaz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rayo Vallecano: 3-1-1
Real Madrid: 4-1-0
Nästa match:
Rayo Vallecano: Real Oviedo, borta, 23 november
Real Madrid: Elche, borta, 23 november
