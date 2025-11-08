Dubbla nollor när Sheffield United tog emot Queens Park Rangers
- 0–0 mellan Sheffield United och Queens Park Rangers
- Sheffield United nu 22:a, Queens Park Rangers på 16:e plats
- Sheffield Wednesday nästa för Sheffield United
Matchen på på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Sheffield United eller gästande Queens Park Rangers lyckades få till det i avsluten och mötet i Championship slutade mållös, 0-0.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Sheffield United.
Sheffield United–Queens Park Rangers – mål för mål
Sheffield United har en seger, en oavgjord och tre förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–7 i målskillnad.
Det här betyder att Sheffield United ligger på 22:a plats i tabellen och Queens Park Rangers är på 16:e plats. Queens Park Rangers var sexa i tabellen för 22 dagar sedan, men har tappat sedan dess.
Lagen möts igen 28 februari.
Nästa motstånd för Sheffield United är Sheffield Wednesday. Lagen möts söndag 23 november 13.00 på Hillsborough Stadium. Queens Park Rangers tar sig an Hull hemma lördag 22 november 16.00.
Sheffield United–Queens Park Rangers 0–0
Championship
Varningar, Queens Park Rangers: Jonathan Varane, Amadou Mbengue.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield United: 1-1-3
Queens Park Rangers: 1-1-3
Nästa match:
Sheffield United: Sheffield Wednesday, borta, 23 november
Queens Park Rangers: Hull City AFC, hemma, 22 november
