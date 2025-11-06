Dubbla nollor när Sparta Prag tog emot Rakow
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- 0–0 mellan Sparta Prag och Rakow
- Sparta Prag nu 16:e, Rakow på tolfte plats
- Legia Warsawa blir nästa motstånd för Sparta Prag
Matchen på på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Sparta Prag eller gästande Rakow lyckades få till det i avsluten och mötet i Conference League herr slutade mållös, 0-0.
Sparta Prag–Rakow – mål för mål
Det här betyder att Sparta Prag nu ligger på 16:e plats i tabellen och Rakow är på tolfte plats.
Nästa motstånd för Sparta Prag är Legia Warsawa. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski.
Sparta Prag–Rakow 0–0
Conference League herr
Nästa match:
Sparta Prag: Legia Warszawa, borta, 27 november
Den här artikeln handlar om: