Dubbla nollor när Sparta Prag tog emot Rakow

Matchen på på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Sparta Prag eller gästande Rakow lyckades få till det i avsluten och mötet i Conference League herr slutade mållös, 0-0.

Det här betyder att Sparta Prag nu ligger på 16:e plats i tabellen och Rakow är på tolfte plats.

Nästa motstånd för Sparta Prag är Legia Warsawa. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski.

Sparta Prag: Legia Warszawa, borta, 27 november