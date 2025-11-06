Dubbla nollor när Sturm Graz tog emot Nottingham Forest
- 0–0 mellan Sturm Graz och Nottingham Forest
- Sturm Graz nu 26:e, Nottingham Forest på 23:e plats
- Panathinaikos nästa motstånd för Sturm Graz
Matchen på på Merkur Arena på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Sturm Graz eller gästande Nottingham Forest lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.
För hemmalaget betyder resultatet 26:e plats i tabellen. Nottingham Forest är på 23:e plats.
Torsdag 27 november 21.00 möter Sturm Graz Panathinaikos borta på Apostolos Nikolaidis medan Nottingham Forest spelar hemma mot Malmö FF.
Sturm Graz–Nottingham Forest 0–0
Europa League, Merkur Arena
Nästa match:
Sturm Graz: Panathinaikos FC, borta, 27 november
Nottingham Forest: Malmö FF, hemma, 27 november
