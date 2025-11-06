Prenumerera

Dubbla nollor när Sturm Graz tog emot Nottingham Forest

Matchen på på Merkur Arena på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Sturm Graz eller gästande Nottingham Forest lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.

Sturm Graz–Nottingham Forest – mål för mål

För hemmalaget betyder resultatet 26:e plats i tabellen. Nottingham Forest är på 23:e plats.

Torsdag 27 november 21.00 möter Sturm Graz Panathinaikos borta på Apostolos Nikolaidis medan Nottingham Forest spelar hemma mot Malmö FF.

Sturm Graz–Nottingham Forest 0–0

Europa League, Merkur Arena

Nästa match:

Sturm Graz: Panathinaikos FC, borta, 27 november

Nottingham Forest: Malmö FF, hemma, 27 november

