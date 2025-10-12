Dubbla nollor när Umeå tog emot Mallbacken

Oavgjort i mötet mellan Umeå och Mallbacken

Umeå nu fjärde, Mallbacken på elfte plats

Jitex BK nästa motstånd för Umeå

Matchen på på Umeå Energi Arena på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Umeå eller gästande Mallbacken lyckades få till det i avsluten och mötet i Elitettan slutade mållös, 0-0.

Umeå–Mallbacken – mål för mål

Umeå har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 10–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallbacken har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–7 i målskillnad. Det här var Umeås åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är Umeå på fjärde plats i tabellen medan Mallbacken är på elfte plats.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Umeå Jitex BK hemma på Umeå Energi Arena 13.00 medan Mallbacken spelar hemma mot Kif Örebro 16.00.