Dubbla nollor när Umeå tog emot Mallbacken
- Oavgjort i mötet mellan Umeå och Mallbacken
- Umeå nu fjärde, Mallbacken på elfte plats
- Jitex BK nästa motstånd för Umeå
Matchen på på Umeå Energi Arena på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Umeå eller gästande Mallbacken lyckades få till det i avsluten och mötet i Elitettan slutade mållös, 0-0.
Umeå–Mallbacken – mål för mål
Umeå har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 10–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallbacken har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–7 i målskillnad. Det här var Umeås åttonde oavgjorda match den här säsongen.
Med fyra omgångar kvar är Umeå på fjärde plats i tabellen medan Mallbacken är på elfte plats.
I nästa match, lördag 18 oktober möter Umeå Jitex BK hemma på Umeå Energi Arena 13.00 medan Mallbacken spelar hemma mot Kif Örebro 16.00.
