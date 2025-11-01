Dubbla nollor när Union Berlin tog emot Freiburg

Oavgjort i mötet mellan Union Berlin och Freiburg

Union Berlin nu tionde, Freiburg på elfte plats

Bayern München nästa motståndare för Union Berlin

Matchen på på An der alten Forsterei på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Union Berlin eller gästande Freiburg lyckades få till det i avsluten och mötet i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Union Berlin–Freiburg – mål för mål

Union Berlin har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har fyra oavgjorda och en förlust och 3–5 i målskillnad. Det här var Union Berlins andra oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Union Berlin ligger kvar på tionde plats och Freiburg på elfte plats i tabellen.

Den 14 mars möts lagen återigen, då på Europa-Park-Stadion.

Lördag 8 november 15.30 spelar Union Berlin hemma mot Bayern München. Freiburg möter St Pauli hemma på Europa-Park-Stadion söndag 9 november 15.30.

Union Berlin–Freiburg 0–0

Bundesliga, An der alten Forsterei

Varningar, Union Berlin: Christopher Trimmel, Rani Khedira, Janik Haberer, Alex Kral, Tom Alexander Rothe. Freiburg: Junior Adamu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-2-2

Freiburg: 0-4-1

Nästa match:

Union Berlin: Bayern München, hemma, 8 november

Freiburg: St Pauli, hemma, 9 november