Dubbla nollor när Union Berlin tog emot Freiburg
- Oavgjort i mötet mellan Union Berlin och Freiburg
- Union Berlin nu tionde, Freiburg på elfte plats
- Bayern München nästa motståndare för Union Berlin
Matchen på på An der alten Forsterei på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Union Berlin eller gästande Freiburg lyckades få till det i avsluten och mötet i Bundesliga slutade mållös, 0-0.
Union Berlin–Freiburg – mål för mål
Union Berlin har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har fyra oavgjorda och en förlust och 3–5 i målskillnad. Det här var Union Berlins andra oavgjorda match den här säsongen.
Resultatet innebär att Union Berlin ligger kvar på tionde plats och Freiburg på elfte plats i tabellen.
Den 14 mars möts lagen återigen, då på Europa-Park-Stadion.
Lördag 8 november 15.30 spelar Union Berlin hemma mot Bayern München. Freiburg möter St Pauli hemma på Europa-Park-Stadion söndag 9 november 15.30.
Union Berlin–Freiburg 0–0
Bundesliga, An der alten Forsterei
Varningar, Union Berlin: Christopher Trimmel, Rani Khedira, Janik Haberer, Alex Kral, Tom Alexander Rothe. Freiburg: Junior Adamu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Union Berlin: 1-2-2
Freiburg: 0-4-1
Nästa match:
Union Berlin: Bayern München, hemma, 8 november
Freiburg: St Pauli, hemma, 9 november
