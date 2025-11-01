Prenumerera

Dubbla nollor när Union Berlin tog emot Freiburg

Author image
FotbollDirekt
  • Oavgjort i mötet mellan Union Berlin och Freiburg

  • Union Berlin nu tionde, Freiburg på elfte plats

  • Bayern München nästa motståndare för Union Berlin

Matchen på på An der alten Forsterei på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Union Berlin eller gästande Freiburg lyckades få till det i avsluten och mötet i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Union Berlin–Freiburg – mål för mål

Union Berlin har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har fyra oavgjorda och en förlust och 3–5 i målskillnad. Det här var Union Berlins andra oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Union Berlin ligger kvar på tionde plats och Freiburg på elfte plats i tabellen.

Den 14 mars möts lagen återigen, då på Europa-Park-Stadion.

Lördag 8 november 15.30 spelar Union Berlin hemma mot Bayern München. Freiburg möter St Pauli hemma på Europa-Park-Stadion söndag 9 november 15.30.

Union Berlin–Freiburg 0–0

Bundesliga, An der alten Forsterei

Varningar, Union Berlin: Christopher Trimmel, Rani Khedira, Janik Haberer, Alex Kral, Tom Alexander Rothe. Freiburg: Junior Adamu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-2-2

Freiburg: 0-4-1

Nästa match:

Union Berlin: Bayern München, hemma, 8 november

Freiburg: St Pauli, hemma, 9 november

