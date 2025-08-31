Dusan Vlahovic matchhjälte när Juventus sänkte Genoa

Juventus segrade – 1–0 mot Genoa

Dusan Vlahovic matchvinnare för Juventus

Andra raka segern för Juventus

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Juventus vann med 1–0 (0–0) borta mot Genoa i Serie A.

Det var andra raka för Juventus, efter 2–0-segern mot Parma i premiären.

Genoa–Juventus – mål för mål

Lagen möts igen 4 april.

Nästa motstånd för Genoa är Como. Lagen möts måndag 15 september 20.45. Juventus tar sig an Inter hemma lördag 13 september 18.00.

Genoa–Juventus 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (73) Dusan Vlahovic.

Varningar, Genoa: Leo Ostigard. Juventus: Teun Koopmeiners, Joao Mario.

Nästa match:

Genoa: Como 1907, borta, 15 september

Juventus: Inter, hemma, 13 september