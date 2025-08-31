Dusan Vlahovic matchhjälte när Juventus sänkte Genoa
- Juventus segrade – 1–0 mot Genoa
- Dusan Vlahovic matchvinnare för Juventus
- Andra raka segern för Juventus
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Juventus vann med 1–0 (0–0) borta mot Genoa i Serie A.
Det var andra raka för Juventus, efter 2–0-segern mot Parma i premiären.
Genoa–Juventus – mål för mål
Lagen möts igen 4 april.
Nästa motstånd för Genoa är Como. Lagen möts måndag 15 september 20.45. Juventus tar sig an Inter hemma lördag 13 september 18.00.
Genoa–Juventus 0–1 (0–0)
Serie A
Mål: 0–1 (73) Dusan Vlahovic.
Varningar, Genoa: Leo Ostigard. Juventus: Teun Koopmeiners, Joao Mario.
Nästa match:
Genoa: Como 1907, borta, 15 september
Juventus: Inter, hemma, 13 september
