Eberechi Eze matchhjälte när Arsenal sänkte Crystal Palace

Arsenal segrade – 1–0 mot Crystal Palace

Arsenals femte seger på de senaste sex matcherna

Eberechi Eze avgjorde för Arsenal

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Arsenal vann med 1–0 (1–0) hemma mot Crystal Palace i Premier League.

Arsenal har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Det här innebär att Arsenal nu har fyra segrar i följd i Premier League.

Arsenal–Crystal Palace – mål för mål

Arsenal har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 7–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad. Det här var Arsenals fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Crystal Palaces andra uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Arsenal är Burnley. Crystal Palace tar sig an Brentford hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 16.00.

Arsenal–Crystal Palace 1–0 (1–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (39) Eberechi Eze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-1-0

Crystal Palace: 2-1-2

Nästa match:

Arsenal: Burnley FC, borta, 1 november

Crystal Palace: Brentford, hemma, 1 november