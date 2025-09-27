Efter åtta förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Örebro Syrianska

Örebro Syrianska vann med 2–0 mot FC Arlanda

De Pievre Ilunga gjorde två mål för Örebro Syrianska

Sjätte segern för Örebro Syrianska

Matchen mellan FC Arlanda och Örebro Syrianska på Midgårdsvallen Arena slutade 0–2 (0–0). Ett skönt trendbrott för Örebro Syrianska. Laget hade före lördagens bortamatch åtta förluster i rad i Ettan norra herr.

Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg kommenterade matchen:

– En riktig krigarinsats från början till slut. Vi är beredda att offra liv och lem för att skydda vårt mål. Utöver det så har vi fler löpmeter i det offensiva spelet som leder till att vi skapar fler målchanser än tidigare. Viktigt att behålla den här sköna känslan och förstå vad som krävs för att vinna fotbollsmatcher. Nu njuter vi helgen och sätter fokus på nästa helg på måndag.

FC Arlanda–Örebro Syrianska – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan De Pievre Ilunga gav Örebro Syrianska ledningen.

I 68:e minuten slog De Pievre Ilunga till ännu en gång, och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

FC Arlanda har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örebro Syrianska har en vinst och fyra förluster och 4–13 i målskillnad.

FC Arlandas nya tabellposition är åttonde plats medan Örebro Syrianska är på 15:e plats.

När lagen möttes senast vann Örebro Syrianska IF med 1–0.

Nästa motstånd för Örebro Syrianska är Karlberg. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 på Mellringe IP.

FC Arlanda–Örebro Syrianska 0–2 (0–0)

Ettan norra herr, Midgårdsvallen Arena

Mål: 0–1 (55) De Pievre Ilunga, 0–2 (68) De Pievre Ilunga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Arlanda: 2-1-2

Örebro Syrianska: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Syrianska: Karlbergs BK, hemma, 4 oktober