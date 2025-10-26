Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Haninge

Seger för Haninge med 3–2 mot Team TG

Haninges avgörande i 88:e minuten.

Haninges Oliver Kass Kawo tvåmålsskytt

Matchen mellan Haninge och Team TG på Torvalla IP slutade 3–2 (1–1). Ett skönt trendbrott för Haninge. Laget hade före söndagens hemmamatch fem förluster i rad i Ettan norra herr.

Vincent Sundberg bakom Haninges avgörande

Lewis Nihorimbere gav gästerna Team TG ledningen efter en knapp halvtimme.

Haninge kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel genom Oliver Kass Kawo. Oliver Kass Kawo slog till återigen med en halvtimme kvar att spela och gav Haninge ledningen.

I den 75:e minuten ökade Vincent Sundberg ledningen ytterligare.

Reduceringen till 3–2 kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Victor Kamf slog till och gjorde mål för Team TG. Mer än så blev det dock inte för Team TG.

Det här var Haninges femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Team TG:s 13:e uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Haninge på 13:e plats i tabellen medan Team TG är på 16:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Haninge med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Haninge Vasalund på Skytteholms IP 16.00. Team TG tar sig an Sollentuna FK hemma 15.00.

Haninge–Team TG 3–2 (1–1)

Ettan norra herr, Torvalla IP

Mål: 0–1 (29) Lewis Nihorimbere, 1–1 (31) Oliver Kass Kawo, 2–1 (60) Oliver Kass Kawo, 3–1 (75) Vincent Sundberg, 3–2 (88) Victor Kamf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Haninge: 1-0-4

Team TG: 0-0-5

Nästa match:

Haninge: Vasalunds IF, borta, 2 november

Team TG: Sollentuna FK, hemma, 2 november