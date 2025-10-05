Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Trelleborg

Trelleborg-seger med 2–1 mot GIF Sundsvall

Zean Peetz Dalügge avgjorde för Trelleborg

Seger nummer 5 för Trelleborg

Matchen mellan Trelleborg och GIF Sundsvall på Vångavallen slutade 2–1 (1–0). Ett skönt trendbrott för Trelleborg. Laget hade före söndagens hemmamatch fem förluster i rad i Superettan.

Zean Peetz Dalügge slog till efter 60 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Utsikten nästa för Trelleborg

Trelleborg fick en bra start på matchen när Jakob Andersson nätade framspelad av Viktor Christiansson redan i sjunde minuten. Marcelo Palomino slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för GIF Sundsvall.

I 60:e minuten slog Zean Peetz Dalügge till på pass av Felix Hörberg och gav Trelleborg ledningen.

Trelleborg har en seger och fyra förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan GIF Sundsvall har två vinster och tre förluster och 7–9 i målskillnad. Det här var Trelleborgs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också GIF Sundsvalls sjunde uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Trelleborg på 14:e plats i tabellen medan GIF Sundsvall är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann GIF Sundsvall med 4–2.

I nästa omgång har Trelleborg Utsikten borta på Bravida Arena, söndag 19 oktober 13.00. GIF Sundsvall spelar borta mot Västerås SK lördag 18 oktober 13.00.

Trelleborg–GIF Sundsvall 2–1 (1–0)

Superettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (7) Jakob Andersson (Viktor Christiansson), 1–1 (59) Marcelo Palomino, 2–1 (60) Zean Peetz Dalügge (Felix Hörberg).

Varningar, GIF Sundsvall: Monir Jelassi, Hugo Aviander, Malte Hallin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 1-0-4

GIF Sundsvall: 2-0-3

Nästa match:

Trelleborg: Utsikten, borta, 19 oktober

GIF Sundsvall: Västerås SK FK, borta, 18 oktober