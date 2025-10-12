Efter fem raka segrar tog vinstsviten slut för Norrby

Hässleholms IF vann med 1–0 mot Norrby

Hässleholms IF:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Gabriel Johnson matchvinnare för Hässleholms IF

Matchen mellan hemmalaget Hässleholms IF och gästande Norrby slutade 1–0 (1–0). Det var första förlusten sedan den 30 augusti för Norrby. Därmed tog Norrbys svit med fem raka segrar i Ettan södra herr slut på söndagen.

– Vi kom inte riktigt upp i nivå idag tyvärr. Men grabbarna krigade in i de sista. Sedan är Hässleholm ett cynisktlag som spelar på alla fotbollens svagheter. Upp på hästen igen som man brukar säga. Fortsatt många poäng att spela om, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar.

Gabriel Johnson blev matchhjälte efter 15 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Segern var Hässleholms IF:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Hässleholms IF–Norrby – mål för mål

Det här var Hässleholms IF:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norrbys femte uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Hässleholms IF på fjärde plats i tabellen medan Norrby är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Hässleholms IF med 2–1.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Hässleholms IF Husqvarna hemma på Österås IP 16.00 medan Norrby spelar borta mot Torslanda 13.00.

Hässleholms IF–Norrby 1–0 (1–0)

Ettan södra herr, Österås IP

Mål: 1–0 (15) Gabriel Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hässleholms IF: 3-0-2

Norrby: 4-0-1

Nästa match:

Hässleholms IF: Husqvarna FF, hemma, 18 oktober

Norrby: Torslanda IK, borta, 18 oktober