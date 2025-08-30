Efter fem raka segrar tog vinstsviten slut för Norrby

Lunds BK segrade – 2–1 mot Norrby

Erik Persson avgjorde för Lunds BK

Lunds BK:s nionde seger för säsongen

Matchen mellan hemmalaget Lunds BK och gästande Norrby slutade 2–1 (2–1). Det var första förlusten sedan den 19 juni för Norrby. Därmed tog Norrbys svit med fem raka segrar i Ettan södra herr slut på lördagen.

– Svårspelad match. Men tycker inte vi riktigt är där. Vi släpper in två billiga mål, men sådan är fotbollen. Nu fokuserar vi på nästa match och tar lärdom av denna, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar efter matchen.

Hässleholms IF nästa för Lunds BK

Norrby gjorde första målet. Ture Spendler slog till, redan i 14:e minuten.

Lunds BK kvitterade till 1–1 i 19:e minuten, när Alexander Nilsson hittade rätt.

Laget tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Erik Persson. Persson fullbordade därmed Lunds BK:s vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Lunds BK med 2–1.

Det här var Lunds BK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norrbys fjärde uddamålsförlust.

Lunds BK:s nya tabellposition är fjärde plats, medan Norrby är på tredje plats.

Fredag 5 september 19.00 spelar Lunds BK borta mot Hässleholms IF. Norrby möter Ljungskile hemma på Borås Arena måndag 8 september 19.00.

Lunds BK–Norrby 2–1 (2–1)

Ettan södra herr, Klostergårdens IP

Mål: 0–1 (14) Ture Spendler, 1–1 (19) Alexander Nilsson, 2–1 (28) Erik Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lunds BK: 1-2-2

Norrby: 4-0-1

Nästa match:

Lunds BK: Hässleholms IF, borta, 5 september

Norrby: Ljungskile SK, hemma, 8 september