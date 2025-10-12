Efter förlustraden: Seger igen för Bergnäset – 3–2 mot IFK Lidingö

Inför matchen hade laget sju förluster i rad i division 1 norra dam. Hemma mot IFK Lidingö bröts den tuffa sviten för Bergnäset. Det blev 3–2 (2–0) i matchen på söndagen.

– Otroligt skön och välförtjänt vinst i säsongens sista hemmatch. 2–0 ledning i paus, där vi hade lite utmaningar i speluppbyggnad, men ändock full kontroll på matchens skeenden. I andra går vi ner oss lite försvarsmässigt och 2–1 kommer som ett brev på posten. Sen rycker vi upp oss igen och ett förlösande 3–1 mål av Emma Nilsson skapar lugn igen. En riktigt fin avslutning av tjejerna som skall vara stolta över sin prestation idag, kommenterade Bergnäsets tränare Per-Anders Blind efter matchen.

Bergnäset–IFK Lidingö – mål för mål

Målskyttarna bakom segern var Felicia Johansson, Emma Nilsson och Amanda Vikström. Astrid Borglund och Valentina Wallin gjorde målen för IFK Lidingö.

Det här var Bergnäsets andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IFK Lidingös tredje uddamålsförlust.

Bergnäset möter Sollentuna i nästa match borta söndag 19 oktober 14.00. IFK Lidingö möter samma dag Skellefteå hemma.