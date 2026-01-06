Efter förlustraden: Seger igen för Nottingham Forest – 2–1 mot West Ham

Nottingham Forest segrade – 2–1 mot West Ham

Morgan Gibbs-White avgjorde för Nottingham Forest

Andra raka nederlaget för West Ham

Fyra förluster i rad i Premier League räckte. Borta mot West Ham bröts den tuffa sviten för Nottingham Forest. Det blev 1–2 (1–0) i matchen på tisdagen.

Morgan Gibbs-White slog till efter 89 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Arsenal nästa för Nottingham Forest

Efter 13 minuters spel gjorde West Ham 1–0.

I 55:e minuten slog Nicolas Dominguez till och kvitterade för Nottingham Forest.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Morgan Gibbs-White slog till och gjorde mål på straff för Nottingham Forest. Därmed hade laget vänt matchen. Målet var Morgan Gibbs-Whites femte i Premier League.

Det här betyder att West Ham är kvar på 18:e plats och Nottingham Forest stannar på 17:e plats, i serien.

I nästa match, lördag 17 januari möter West Ham Tottenham borta på Tottenham Hotspur Stadium 16.00 medan Nottingham Forest spelar hemma mot Arsenal 18.30.

West Ham–Nottingham Forest 1–2 (1–0)

Premier League, London Stadium

Mål: 1–0 (13) Självmål, 1–1 (55) Nicolas Dominguez, 1–2 (89) Morgan Gibbs-White.

Varningar, West Ham: Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Kyle Walker-Peters, Nuno Espirito Santo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 0-1-4

Nottingham Forest: 1-0-4

Nästa match:

West Ham: Tottenham Hotspur FC, borta, 17 januari 16.00

Nottingham Forest: Arsenal FC, hemma, 17 januari 18.30