Efter förlustraden: Seger igen för Nottingham Forest – 2–1 mot West Ham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Nottingham Forest segrade – 2–1 mot West Ham
- Morgan Gibbs-White avgjorde för Nottingham Forest
- Andra raka nederlaget för West Ham
Fyra förluster i rad i Premier League räckte. Borta mot West Ham bröts den tuffa sviten för Nottingham Forest. Det blev 1–2 (1–0) i matchen på tisdagen.
Morgan Gibbs-White slog till efter 89 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Arsenal nästa för Nottingham Forest
Efter 13 minuters spel gjorde West Ham 1–0.
I 55:e minuten slog Nicolas Dominguez till och kvitterade för Nottingham Forest.
Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Morgan Gibbs-White slog till och gjorde mål på straff för Nottingham Forest. Därmed hade laget vänt matchen. Målet var Morgan Gibbs-Whites femte i Premier League.
Det här betyder att West Ham är kvar på 18:e plats och Nottingham Forest stannar på 17:e plats, i serien.
I nästa match, lördag 17 januari möter West Ham Tottenham borta på Tottenham Hotspur Stadium 16.00 medan Nottingham Forest spelar hemma mot Arsenal 18.30.
West Ham–Nottingham Forest 1–2 (1–0)
Premier League, London Stadium
Mål: 1–0 (13) Självmål, 1–1 (55) Nicolas Dominguez, 1–2 (89) Morgan Gibbs-White.
Varningar, West Ham: Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Kyle Walker-Peters, Nuno Espirito Santo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
West Ham: 0-1-4
Nottingham Forest: 1-0-4
Nästa match:
West Ham: Tottenham Hotspur FC, borta, 17 januari 16.00
Nottingham Forest: Arsenal FC, hemma, 17 januari 18.30
Den här artikeln handlar om: