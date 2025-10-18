Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Ariana

Ariana vann med 3–1 mot Rosengård

Gani Bunjaku matchvinnare för Ariana

Fjärde raka nederlaget för Rosengård

Matchen mellan Rosengård och Ariana på Malmö IP slutade 1–3 (0–2). Ett skönt trendbrott för Ariana. Laget hade före lördagens bortamatch fyra förluster i rad i Ettan södra herr.

Rosengårds tränare Halda Kabil:

– Tyvärr vi kom helt fel in i matchen. 1–0 målet vi passar bollen till de. 2–0 målet vi missar markeringen på hörna. Andra halvlek är vi lite bättre. Rättvist seger, de ville mer än oss.

Resultatet innebär att Rosengård nu har fyra förluster i rad.

Rosengård–Ariana – mål för mål

Gästande Ariana tog en tidig ledning när Ahmed Awad nätade redan i 18:e minuten.

I 32:a minuten gjorde laget 0–2 när Gani Bunjaku slog till. Direkt efter pausen nätade Alex Robeèrt och reducerade åt Rosengård. Fler mål än så blev det inte för Rosengård.

I 68:e minuten slog Oskar Sverrisson till och gjorde 1–3. 1–3-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Rosengård med 6–10 och Ariana med 6–9 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann FC Rosengård 1917 med 2–1.

Lördag 25 oktober möter Rosengård Ljungskile borta 14.00 och Ariana möter Olympic hemma 13.00.

Rosengård–Ariana 1–3 (0–2)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 0–1 (18) Ahmed Awad, 0–2 (32) Gani Bunjaku, 1–2 (52) Alex Robeèrt, 1–3 (68) Oskar Sverrisson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 1-0-4

Ariana: 1-0-4

Nästa match:

Rosengård: Ljungskile SK, borta, 25 oktober

Ariana: BK Olympic, hemma, 25 oktober