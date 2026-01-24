Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Monaco
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Matchen mellan Le Havre och Monaco på Stade Oceane slutade 0–0. Ett skönt trendbrott för Monaco, även om det inte blev seger. Laget hade före lördagens bortamatch fyra förluster i rad i Ligue 1 herr.
Le Havre–Monaco – mål för mål
Le Havre har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 3–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Monaco har en oavgjord och fyra förluster och 2–8 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Monaco med 3–1.
Nästa motstånd för Le Havre är Lens. Lagen möts fredag 30 januari 20.45 på Stade Bollaert-Delelis. Monaco tar sig an Rennes hemma lördag 31 januari 21.05.
Le Havre–Monaco 0–0
Ligue 1 herr, Stade Oceane
Varningar, Monaco: Folarin Balogun, Thilo Kehrer, Kassoum Ouattara.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Le Havre: 1-3-1
Monaco: 0-1-4
Nästa match:
Le Havre: Lens, borta, 30 januari 20.45
Monaco: Stade Rennais FC, hemma, 31 januari 21.05
Den här artikeln handlar om: