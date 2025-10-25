Efter sex förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Brage

Brage segrade – 3–2 mot Helsingborg

Brage avgjorde i 71:a minuten.

Brages Amar Muhsin tvåmålsskytt

Matchen mellan Brage och Helsingborg på Borlänge Energi Arena slutade 3–2 (2–2). Ett skönt trendbrott för Brage. Laget hade före lördagens hemmamatch sex förluster i rad i Superettan.

Filip Trpcevski stod för Brages avgörande mål efter 71 minuter.

Filip Trpcevski gjorde avgörande målet

Amar Muhsin slog till på pass av Gustav Nordh redan i elfte minuten och gav Brage en tidig ledning.

I 17:e minuten kvitterade Helsingborg när Wilhelm Loeper fick träff framspelad av Ervin Gigovic.

Laget tog också ledningen i 32:a minuten återigen genom Wilhelm Loeper framspelad av Oscar Aga.

Brage kvitterade till 2–2 i 35:e minuten när Amar Muhsin på nytt fick träff på pass av Filip Trpcevski. Det dröjde till den 71:a minuten innan Filip Trpcevski avgjorde matchen på pass av Amar Muhsin.

Brages Amar Muhsin stod för två mål och ett assist.

Det här var Brages sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Helsingborgs sjätte uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Brage på tionde plats i tabellen medan Helsingborg är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Helsingborgs IF med 1–0.

På lördag 1 november 15.00 spelar Brage borta mot Varberg och Helsingborg hemma mot GIF Sundsvall.

Brage–Helsingborg 3–2 (2–2)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 1–0 (11) Amar Muhsin (Gustav Nordh), 1–1 (17) Wilhelm Loeper (Ervin Gigovic), 1–2 (32) Wilhelm Loeper (Oscar Aga), 2–2 (35) Amar Muhsin (Filip Trpcevski), 3–2 (71) Filip Trpcevski (Amar Muhsin).

Varningar, Brage: Noah Åstrand John.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brage: 1-0-4

Helsingborg: 3-0-2

Nästa match:

Brage: Varbergs BoIS, borta, 1 november

Helsingborg: GIF Sundsvall, hemma, 1 november