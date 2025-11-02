Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för IFK Norrköping

Hammarby-seger med 4–0 mot IFK Norrköping

Hammarbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anna Jøsendal tvåmålsskytt för Hammarby

Matchen mellan hemmalaget Hammarby och gästande IFK Norrköping slutade 4–0 (1–0). Det var första förlusten sedan den 7 september för IFK Norrköping. Därmed tog IFK Norrköpings svit med sex raka segrar i Damallsvenskan slut på söndagen.

Det här var elfte gången den här säsongen som Hammarbys målvakter höll nollan.

Därmed har Hammarby vunnit tolv matcher i rad på hemmaplan.

Julie Blakstad bakom Hammarbys seger

Julie Blakstad gav Hammarby ledningen efter en dryg halvtimme. I 54:e minuten nätade Anna Jøsendal och gjorde 2–0.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Anna Jøsendal träff återigen på straff och ökade ledningen för Hammarby.

I 72:a minuten gjorde Ellen Wangerheim också 4–0.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Hammarby med 14–2 och IFK Norrköping med 7–4 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Hammarby på andra plats i tabellen medan IFK Norrköping är på femte plats.

I nästa match möter Hammarby Alingsås IF borta på fredag 7 november 19.00. IFK Norrköping möter Malmö FF lördag 8 november 15.00 hemma.

Hammarby–IFK Norrköping 4–0 (1–0)

Damallsvenskan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (31) Julie Blakstad, 2–0 (54) Anna Jøsendal, 3–0 (64) Anna Jøsendal, 4–0 (72) Ellen Wangerheim.

Varningar, Hammarby: Emilie Joramo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 4-0-1

IFK Norrköping: 4-0-1

Nästa match:

Hammarby: Alingsås IF FF, borta, 7 november

IFK Norrköping: Malmö FF, hemma, 8 november