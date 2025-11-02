Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för IFK Norrköping
- Hammarby-seger med 4–0 mot IFK Norrköping
- Hammarbys fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Anna Jøsendal tvåmålsskytt för Hammarby
Matchen mellan hemmalaget Hammarby och gästande IFK Norrköping slutade 4–0 (1–0). Det var första förlusten sedan den 7 september för IFK Norrköping. Därmed tog IFK Norrköpings svit med sex raka segrar i Damallsvenskan slut på söndagen.
Det här var elfte gången den här säsongen som Hammarbys målvakter höll nollan.
Därmed har Hammarby vunnit tolv matcher i rad på hemmaplan.
Julie Blakstad bakom Hammarbys seger
Julie Blakstad gav Hammarby ledningen efter en dryg halvtimme. I 54:e minuten nätade Anna Jøsendal och gjorde 2–0.
Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Anna Jøsendal träff återigen på straff och ökade ledningen för Hammarby.
I 72:a minuten gjorde Ellen Wangerheim också 4–0.
Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Hammarby med 14–2 och IFK Norrköping med 7–4 i målskillnad.
Med två omgångar kvar är Hammarby på andra plats i tabellen medan IFK Norrköping är på femte plats.
I nästa match möter Hammarby Alingsås IF borta på fredag 7 november 19.00. IFK Norrköping möter Malmö FF lördag 8 november 15.00 hemma.
Hammarby–IFK Norrköping 4–0 (1–0)
Damallsvenskan, Hammarby IP
Mål: 1–0 (31) Julie Blakstad, 2–0 (54) Anna Jøsendal, 3–0 (64) Anna Jøsendal, 4–0 (72) Ellen Wangerheim.
Varningar, Hammarby: Emilie Joramo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hammarby: 4-0-1
IFK Norrköping: 4-0-1
Nästa match:
Hammarby: Alingsås IF FF, borta, 7 november
IFK Norrköping: Malmö FF, hemma, 8 november
