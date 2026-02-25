Efter tunga perioden – ny seger för Coventry

Coventry segrade – 2–1 mot Sheffield United

Jack Rudoni avgjorde för Coventry

Tredje raka segern för Coventry

Coventry spelar riktigt bra i Championship efter att haft en tuff period tidigare. När laget mötte Sheffield United på bortaplan på Bramall Lane på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (0–0).

Segermålet för Coventry stod Jack Rudoni för efter 57 minuter.

Stoke City nästa för Coventry

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Harrison Burrows till efter förarbete från Gustavo Hamer och gav Sheffield United ledningen. I 52:a minuten slog Haji Wright till framspelad av Ephron Mason-Clark och kvitterade för Coventry. Laget tog ledningen bara fem minuter senare genom Jack Rudoni på passning från Ephron Mason-Clark. Rudoni fullbordade därmed Coventrys vändning.

I tabellen innebär det här att Sheffield United nu ligger på 16:e plats i tabellen. Coventry leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Coventry med 3–1.

På lördag 28 februari 16.00 spelar Sheffield United borta mot Queens Park Rangers och Coventry hemma mot Stoke City.

Sheffield United–Coventry 1–2 (0–0)

Championship, Bramall Lane

Mål: 1–0 (48) Harrison Burrows (Gustavo Hamer), 1–1 (52) Haji Wright (Ephron Mason-Clark), 1–2 (57) Jack Rudoni (Ephron Mason-Clark).

Varningar, Sheffield United: Andre Brooks, Tyrese Campbell, Japhet Tanganga. Coventry: Jay DaSilva, Ephron Mason-Clark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 3-0-2

Coventry: 3-1-1

Nästa match:

Sheffield United: Queens Park Rangers FC, borta, 28 februari 16.00

Coventry: Stoke City FC, hemma, 28 februari 16.00