Efter tunga perioden: Ny seger för Mainz

Mainz spelar riktigt bra i Bundesliga efter en tidigare tuff period. När laget mötte Hoffenheim borta på PreZero Arena på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (1–1).

Phillip Tietz slog till efter 79 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Gästerna Mainz gjorde första målet när Phillip Tietz gjorde målet redan i 13:e minuten. 1–1 kom i 23:e minuten när Fisnik Asllani slog till.

Phillip Tietz, återigen, gjorde det matchavgörande målet i 79:e minuten.

Det här betyder att Mainz ligger på nionde plats i tabellen och Hoffenheim är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Mainz som så sent som den 14 mars låg på 15:e plats.

Fredag 10 april 20.30 spelar Hoffenheim borta mot Augsburg. Mainz möter Freiburg hemma på MEWA Arena söndag 12 april 19.30.

Mål: 0–1 (13) Phillip Tietz, 1–1 (23) Fisnik Asllani, 1–2 (79) Phillip Tietz.

Varningar, Hoffenheim: Oliver Baumann, Ozan Kabak, Wouter Burger, Vladimir Coufal. Mainz: Dominik Kohr.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 1-1-3

Mainz: 3-2-0

