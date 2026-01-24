Efterlängtad poäng för Lecce – bröt förlustsviten mot Lazio
- Kryss mellan Lecce och Lazio
- Lecce nu 17:e, Lazio på nionde plats
- Torino nästa motstånd för Lecce
Lecce har haft en tung period med fyra förluster i rad i Serie A. Men hemma mot Lazio bröts den sviten. Det blev 0–0 i matchen på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare och åtminstone en poäng för Lecce.
Lecce–Lazio – mål för mål
Lecce har en oavgjord och fyra förluster och 1–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lazio har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–7 i målskillnad.
Det här betyder att Lecce är kvar på 17:e plats och Lazio stannar på nionde plats, i serien.
Lagens första möte för säsongen vann Lazio med 2–0.
Nästa motstånd för Lecce är Torino. Lagen möts söndag 1 februari 12.30 på Stadio Olimpico Grande Torino.
Lecce–Lazio 0–0
Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare
Varningar, Lecce: Danilo Veiga, Tiago Gabriel. Lazio: Oliver Provstgaard.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lecce: 0-1-4
Lazio: 1-2-2
Nästa match:
Lecce: Torino, borta, 1 februari 12.30
