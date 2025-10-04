Efterlängtad seger för Degerfors – steg åt rätt håll mot Lidköpings FK

Degerfors vann med 3–1 mot Lidköpings FK

Lidköpings FK:s sjätte raka förlust

Seger nummer 7 för Degerfors

Degerfors har haft en tung period med fem förluster i rad i division 1 mellersta dam. Men borta mot Lidköpings FK bröts den sviten. Det blev 1–3 (1–0) i matchen på Framnäs IP.

– Vi hade ett bollinnehav på 90/10, mötte ett lag som försvarade sig med åtta spelare och satsade allt på kontringar. Vi gjorde tre mål och borde gjort fler, tyckte Degerfors tränare Thomas Bengtson, efter matchen.

I och med detta har Lidköpings FK sex förluster i rad.

Hemmalaget Lidköpings FK hade alltså greppet i halvtid och ledde med 1–0. Men Degerfors vände på matchen och vann till slut.

Lidköpings FK–Degerfors – mål för mål

Moa Ariebo, Elin Bengtsson och Lova Sandahl gjorde mål för Degerfors och Stina Callenvik för Lidköpings FK.

Lidköpings FK har fem förluster och 2–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Degerfors har en vinst och fyra förluster och 5–11 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Lidköpings FK sist i serien medan Degerfors är på nionde plats.

I nästa match möter Lidköpings FK Smedby borta på lördag 11 oktober 14.00. Degerfors möter Segeltorp Fotboll söndag 12 oktober 13.00 hemma.