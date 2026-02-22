Efterlängtad seger för Nantes – steg åt rätt håll mot Le Havre

Seger för Nantes med 2–0 mot Le Havre

Självmål avgjorde för Nantes

Nantes utan insläppt mål

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Nantes i Ligue 1 herr. Men hemma mot Le Havre bröts den tuffa sviten. Det blev 2–0 (2–0) i matchen på Stade de la Beaujoire.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Nantes målvakter höll nollan.

Lille nästa för Nantes

Nantes gjorde 1–0 efter tre minuters spel. I 34:e minuten gjorde laget 2–0 när Ignatius Ganago fick träff på straff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Nantes med 2–0.

Nantes tar sig an Lille i nästa match borta söndag 1 mars 17.15. Le Havre möter PSG hemma lördag 28 februari 21.05.

Nantes–Le Havre 2–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 1–0 (3) Självmål, 2–0 (34) Ignatius Ganago.

Varningar, Nantes: Fabien Centonze, Nicolas Cozza, Dehmaine Tabibou, Ali Yousef Musrati. Le Havre: Yassine Kechta, Lucas Gourna-Douath, Enzo Koffi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-0-4

Le Havre: 2-1-2

Nästa match:

Nantes: LOSC Lille, borta, 1 mars 17.15

Le Havre: Paris Saint-Germain, hemma, 28 februari 21.05