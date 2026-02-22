Efterlängtad seger för Nantes – steg åt rätt håll mot Le Havre
- Seger för Nantes med 2–0 mot Le Havre
- Självmål avgjorde för Nantes
- Nantes utan insläppt mål
Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Nantes i Ligue 1 herr. Men hemma mot Le Havre bröts den tuffa sviten. Det blev 2–0 (2–0) i matchen på Stade de la Beaujoire.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Nantes målvakter höll nollan.
Lille nästa för Nantes
Nantes gjorde 1–0 efter tre minuters spel. I 34:e minuten gjorde laget 2–0 när Ignatius Ganago fick träff på straff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Nantes med 2–0.
Nantes tar sig an Lille i nästa match borta söndag 1 mars 17.15. Le Havre möter PSG hemma lördag 28 februari 21.05.
Nantes–Le Havre 2–0 (2–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire
Mål: 1–0 (3) Självmål, 2–0 (34) Ignatius Ganago.
Varningar, Nantes: Fabien Centonze, Nicolas Cozza, Dehmaine Tabibou, Ali Yousef Musrati. Le Havre: Yassine Kechta, Lucas Gourna-Douath, Enzo Koffi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nantes: 1-0-4
Le Havre: 2-1-2
Nästa match:
Nantes: LOSC Lille, borta, 1 mars 17.15
Le Havre: Paris Saint-Germain, hemma, 28 februari 21.05
